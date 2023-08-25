انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،الجمعة ، بالاعتداء على المصلين الفلسطينيين أثناء توافدهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الشريف.

واعتدت قوات الاحتلال على مصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد في مدينة القدس المحتلة، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي الجمعة.



وتحدث التلفزيون عن إصابات بين صفوف المصلين عند باب الأسباط.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي عند باب الأسباط، بحسب تلفزيون فلسطين الذي نشر صورا لاعتداءات قوات الاحتلال.