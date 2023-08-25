انت الأن تتابع خبر أول تغريدة لترمب بعد اعتقاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على موقع التواصل الاجتماعي اكس ، لأول مرة منذ عام 2021 ، الجمعة ، وبعد إطلاق سراحة بكفالة من سجن في جورجيا.

حيث حققت التغريدة تفاعلًا قياسيًّا من قبل متابعيه، ووصل عدد المشاهدات بعد أربع ساعات فقط من نشرها إلى أكثر من 55 مليون مشاهدة.



وفي أول بوست له على "إكس"، نشر ترامب صورته الجنائية التي التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا، وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".



ويظهر ترامب في صورته الجنائية عابس الوجه غاضبًا، فيما دخلت التاريخ بكونها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.



وكان مالك "إكس" إيلون ماسك أعاد تفعيل حساب ترامب في نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة مفضلًا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشيال".

