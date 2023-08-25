مشروع قانون لحظر حرق المصحف بالدنمارك

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رياض - احمد صلاح - عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحفي، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وقال الوزير، إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف"، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه أنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".