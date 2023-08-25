انت الأن تتابع خبر ترامب يبدأ ببيع قمصان تحمل صورَتَه .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الرئيسُ الأميركيّ السابق دونالد ترمب بالفعل في بيع القمصان التي تحمل صورته الجنائية بعد ساعات فقط، من تسليم نفسه لسلطات مقاطعة فولتون مساء، الخميس، لمواجهة 13 تهمة ضمن لائحة اتهام شاملة، حيثُ تم حجزه في سجن مقاطعة فولتون حيث أُخذت بصمات أصابعه والتُقطت صورته الجنائية، ما مثَّلَ لحظة تاريخية؛ لأنّه أول رئيس حالي أو سابق يتم التقاط صورة من هذا النوع له على الإطلاق.



وبمجرد نشر الصورة العابسة، بدأت حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق في استخدامها لمحاولة جمع التبرعات من أجل ترشحه للرئاسة عام 2024.

وبعد أقل من 90 دقيقة من إطلاق سراحه من سجن أتلانتا، أرسلت الحملة بريدًا إلكترونيًا إلى المؤيدين قائلة إنها ستقدم قميصاً قطنيًا فاخرًا مجانيًا عليه الصورة الجنائية التاريخيّة مقابل تبرع بقيمة 47 دولارًا، وتم لصق صورة ترمب على القميص الأبيض مع تعليق يقول: لا تستسلم أبدًا.

وكتبت حملته في رسالة البريد الإلكترونيّ التي تناقلتها وسائل إعلام عالميّة: تحاول الدولة العميقة تحويل الرئيس ترمب إلى عدو عام لجرأته على تحدي الطبقة الحاكمة السياسية الفاسدة في واشنطن العاصمة. لقد أجبروه الآن على أخذ صورة جنائية رسميًا لجعله يبدو مجرما أمام العالم أجمع.

يمكن أيضاً شراء القميص من موقع لجنة جمع التبرعات المشتركة لـ Trump Save America مقابل 34 دولارًا، وهذه ليست المرّة الأولى التي تقوم بها حملته ببيع قمصان عليها صورته، إذْ قامت بهذا الأمر في إبريل (نيسان) الماضي، بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن، فبعد ساعات قليلة مثوله أمام المحكمة، حيث وجهت إليه لائحة الاتهامات الـ 34، كشف ترمب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حملته أنه جمع أكثر من 10 ملايين دولار منذ إعلان لائحة الاتهام هذه التي نفاها جملة وتفصيلاً، وكانت حملته روجت على موقعها على الإنترنت بعد ساعات من خروجه من المحكمة، لقميص عليه صورة وهمية للرئيس السابق موقوفًا، وتحتها عبارة "لستُ مذنبًا"، أمّا الآن.. فالصورة الوهميّة أصبحت حقيقيّة.