انت الأن تتابع خبر الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة في الأغوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ أنها أحبطت عملية تهريب 14 مسدسًا وقطعة سلاح رشاش، فجر الجمعة، في منطقة الأغوار، وزعَمت أنّ مكافحة تهريب الأسلحة جاء في إطار العمليات لوحدة الجرائم في منطقة (يهودا) وحرس الحدود والجيش.

وأضافت أنه تم اكتشاف "حركة مشبوهة" في منطقة البقاع والوادي، وزعمت أنه عند نهاية عملية التفتيش الميداني تم العثور على حقيبة تحتوي على 14 مسدسًا وبندقية هجومية من نوع كلاشنيكوف.

ولم يتبيّن لغاية الآن تفاصيل أخرى عن الأمر.