انت الأن تتابع خبر الخطيب: الأردن يتابع ما يحدث بالأقصى ويقوم باتصالاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، الجمعة، إنّ اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في القدس خرق لحق المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا في تصريح أنّه جرى إبلاغ الأردن بشأن ما حدث في المسجد الأقصى اليوم.

وقال الخطيب في تصريحٍ صحفيّ إنّ الأردن يتابع ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك على مدار الساعة ويقوم بإجراءاته واتصالاته حيال ذلك.

هذا اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الذينَ يتوافدون إلى المسجد الأقصى المبارك عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد في مدينة القدس المحتلة، مما أسفر عن إصابات بالرصاص المطّاطي والاختناق.

ورغم الإجراءات العسكرية المشدّدة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، إذْ قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.