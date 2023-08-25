انت الأن تتابع خبر بوتين يصدر مرسومًا مثيرًا للجدل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّعَ، الجمعة، مرسومًا يُلْزِمُ عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية بأداء قسم (اليمين) مثلما يفعل جنود الجيش، وذلك بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في تحطم طائرة قرب موسكو.

وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزامًا على هؤلاء العناصر التعهد بـالإخلاص والوفاء لروسيا، والامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة).

وهذه هي المرّة الأولى التي يطلب من المجموعات المسلّحة، غير النّظاميّة، أن تؤدّي قسمًا عسكريًا كقسم الجيش النظامي.