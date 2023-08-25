انت الأن تتابع خبر الاتّحاد الأوروبي يدين تصريحات المتطرف بن غفير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيليّ المتطرف إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ الجمعة، أنّ العلاقات بينه وبين إسرائيل "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".

وقال "إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وذكر، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وأكد مجددا، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".

وكان المتطرف بن غفير قد قال في تصريحات صحفية الخميس، إن حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في الضفة الغربية المحتلة أهم من حق الفلسطينيين بكثير في الحركة، وأن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.

وأكد في تغريده عبر منصة "إكس" الجمعة، أنه "لن يعتذر ولن يتراجع عن كلامه الذي سيكرره ألف مرة".