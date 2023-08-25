انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية التركي يلتقي زيلينسكي في كييف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة كييف، الجمعة، وبحثا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت روسيا منه الشهر الماضي.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه في تلغرام: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة: صيغة السلام (الأوكرانية)، الاستعدادات لقمة السلام العالمية (التي تعدها أوكرانيا)، المخاطر التي فرضها الحصار الروسي على ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وتحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة للعمل بموجب الاتفاق.