انت الأن تتابع خبر اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير الأمم العام اللبناني إلياس البيسري، "إنّ السلطات اللبنانية اعتقلت الجمعة شخصين في مطار بيروت الدولي على خلفية التخابر مع إسرائيل".

وأشار البيسري أنه "جرى توقيف شخصين لديهما ارتباطات مع العدو الإسرائيليِّ في مطار بيروت الدوليّ، كانا مكلفين بتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني".

وأضاف أنّ "الأمن العام حقق مع الشخصين وأحالهما إلى القضاء العسكري المختص وسيكشف في بيانات لاحقة خطر هذه الشبكة".

وشدد البيسري على أنه "لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف"، وأنّ الحفاظ على أمن البلاد "خط أحمر وأولوية".

وتابع أن "لدى لبنان فريق أمني عمله ممتاز لا يتهاون ولا يتخلى عن أي جهد للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وشبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي وهذه أولوية لدينا".