انت الأن تتابع خبر مقتل شاب طعنًا داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة، الجمعة، بأنّ شابًا قُتِلَ بعد تعرّضه للطعن خلال خطبة الجمعة في بلدة رنتيس برام الله، وقالت المصادر بأنّ الشاب (ب.د) قتل طعنًا داخل أحد المسجد في البلدة.



وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينيّة لؤي ارزيقات بأنّ الشرطة والأجهزة الأمنية وصلت إلى بلدة رنتيس شمال غرب رام الله لفرض الأمن والنظام العام، بعد تعرض منزل ومركبة للحرق نتيجة لمقتل مواطن طعنًا داخل مسجد في بلدة رنتيس.