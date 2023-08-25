انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد الشاب عز الدين محمود كنعان، مساء الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان الاحتلال على جنين بداية يوليو (تموز) الماضي.

وأفادت مصادر صحيّة فلسطينيّة بارتقاء الشاب عز الدين محمود كنعان (20 عامًا) من بلدة جبع جنوب جنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال أحداث جنين ومخيمها قبل حوالي 50 يومًا.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عسكريًا بريًا وجويًا، على مخيم جنين في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، واستمر لمدة يومين، وصف بـ"الأضخم" منذ عام 2002.

وارتقى خلال العدوان الاحتلال 14 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيًا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة، كما تم تدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.