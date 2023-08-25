انت الأن تتابع خبر طائرة قائد فاغنر المتحطمة: العثور على الضحايا والصندوقين الأسودين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المحققون الروس، مساء الجمعة، العثور على جثث الضحايا الـ10 الذين قُتِلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر: يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمتْ الأربعاء في روسيا، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام: إنّه تم العثور على جثث القتلى الـ10 في مكان حادث (تحطم) الطائرة. ويتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم، كما ضبط المحققون مسجِّلَيْ الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان.

ومنذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية، الأربعاء، وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقربًا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في يونيو (حزيران)، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرًا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي. ونفى الكرملين، الجمعة، ضلوعه في الحادث، معتبرًا أنّ ذلك "كذبٌ محض".



