انت الأن تتابع خبر مقتل ابنة وشقيقة وزير النفط العراقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة عراقيّة إنّ حادث سير مروع على الطريق الدولية الرابطة بين البصرة والنجف، أودى الجمعة، بحياةِ بعددٍ من أفراد أسرة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وعناصر حمايته، ووقع الحادث أثناء عودة الأسرة من مراسم دفن جثمان والد الوزير في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.



وطبقًا لمصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية عراقية، فإنّ الحادث أودى بحياة ابنة الوزير وشقيقته وأحد عناصر حمايته. وفي التفاصيل تقول المصادر إنّ "حادث سير على الطريق السريعة الدولية باتجاه محافظة البصرة، أودى بحياة شقيقة الوزير وابنته وسائق المركبة وأحد أفراد الحماية".

وذكرت المصادر أن "السيارة الثانية التي قامت بالتصادم مع سيارة الوزير من نوع (هينو) نصف حمل ويقودها سائق يسكن قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة، وأنّ الحادث نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على السيارة الأولى نوع لاندكروز (سيارة عائلة الوزير) بنسبة 100 في المائة".