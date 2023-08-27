انت الأن تتابع خبر تحطم طائرة أمريكية باستراليا .. ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي،الاحد ، على متنها نحو 20 من مشاة البحرية، خلال تدريبات في شمال أستراليا.

وأوضحت شبكة "آيه بي سي" أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "في-22 أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي شمالي أستراليا.

وهذه الطائرة الأميركية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي.