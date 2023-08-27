انت الأن تتابع خبر الفحوص الجينية تكشف المستور هل قُتل زعيم فاغنر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت لجنة التحقيق الروسية الاحد، أن الفحوص الجينية أثبتت وفاة زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء.

وأوضحت اللجنة المولجة النظرفي حادث تحطم الطائرة، في بيان لها أن "الفحوص الجينية الجزيئية" أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين.

يذكر ان سلطات التحقيق الروسية قد اعلنت الجمعة عبر التلغرام، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.