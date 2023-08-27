انت الأن تتابع خبر لقاء سري بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره من دولة عربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بأول اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويأتي الاجتماع بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

يذكر أن "إسرائيل" وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد، وفقا للصحيفة العبرية.



بدوره، قال وزير الخارجية إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات مع طرابلس أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه تحدثت مع المنقوش حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد المعابد اليهودية والمقابر اليهودية في البلاد.

كما ناقش الوزيران خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه وغيرها.

وأكد كوهين أن تل أبيب تعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل.

ووجه الدبلومسي الإسرائيلي الشكر لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على استضافة الاجتماع الذي وصفه بالتاريخي، في روما.