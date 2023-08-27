انت الأن تتابع خبر إيران تنفي إبطاء تخصيب اليورانيوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس المنظمة الإيرانيّة للطاقة الذريّة محمد إسلامي، الأحد، إنّ تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس قانون استراتيجي أقره البرلمان، وذلك في نفي ضمني، لأسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة. وقال إسلامي: التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي، في إشارة إلى تشريع قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركيّة، الذي أقره البرلمان مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأضافَ إسلامي أنّ أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريبًا، لافتًا إلى أنّ التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على المسار الصحيح على حدِّ تعبيره.

وعن الملف الشائك بشأن المواقع السرية، أوضح إسلامي أنّ ملف موقعين من أصل أربعة مواقع التي تشك الوكالة الدولية في وجود أنشطة غير معلنة فيها، لا يزال مفتوحًا. وأضاف: نأملُ حلّها.

ومن المتوقع أن يصدر المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، قبل أن يلتئم شمل 35 دولة عضوة في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في 11 سبتمبر (أيلول) القادم. وستعقد الوكالة الدولية، مؤتمرها العام السابع والستين بين 25 إلى 29 في فيينا، حيث من المتوقع مشاركة إسلامي.