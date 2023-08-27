انت الأن تتابع خبر مقتل 13 من حركة الشباب الصومالي بضربة أمريكية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الجيش الأمريكيّ، في بيانٍ له الأحد، إنّه يعتقد أنّه قتل 13 من مقاتلي حركة الشباب في جنوب الصومال في “ضربة جوية جماعية للدفاع عن النفس” جاءت بناء على طلب الحكومة الصومالية.

وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها حملة قبل عام لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) إنّها نفذت ضربة جوية، السّبت، استهدفت حركة الشباب قرب سييرا على بعد نحو 45 كيلومترًا شمال غربي كيسمايو بناء على طلب الحكومة.

وأضافت: أنّ الضربة الجوية الجماعية التي جاءت للدفاع عن النفس نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أغسطس، لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع حركة الشباب.

وتابعت: بالعمل مع الجيش الوطني الصومالي، فإن التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا يشير إلى أن الغارة الجوية تسببت في مقتل 13 من مقاتلي حركة الشباب، دون وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين.