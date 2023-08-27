انت الأن تتابع خبر انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت مصر، الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضاتِ سدِّ النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إن استئناف المفاوضات حول سد النهضة، الذي أنشأته إثيوبيا على نهر النيل، جاء على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو (تموز) عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

ونقل البيان، الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على منصاتها الاجتماعية، عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم تشديده على "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث".

كما شدد الوزير المصري على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وقال إن "استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".

وأضاف سويلم أن "مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية"، مؤكدًا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود"، بحسب البيان.