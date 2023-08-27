انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدد نائب رئيس حماس .. والأخير يرد بصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدَّد رئيس لوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينيّة، مسؤول الضفة الغربية، صالح العاروري.

ومرَّر نتنياهو رسالة واضحة للعاروري، قائلًا إنّه سمع تصريحاته التحريضية وهو مختبئ في لبنان، وإنه (أي العاروري) "يعرف جيدًا سبب اختبائه هو ورفاقه".



وأضاف نتنياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: "مَن يحاول إيذاءنا، مَن يموّل، من ينظِّم أو يقف خلف الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع الثمن غاليًا". وأردف: "حماس ووكلاء إيران في المنطقة يدركون جيدًا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا، سواء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أو قطاع غزة، أو أي مكان آخر".

تصريحات نتنياهو أتت في ظل موجة تحريض واسعة ضد صالح العاروري والدعوات لاغتياله، لا سيما بعد اعتراف حماس رسميًا بمسؤوليتها عن عملية الخليل التي أدَّت لمقتل مستوطنين.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل موجة تحريض كبيرة في إسرائيل على العاروري، الذي تتهمه الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بأنه يقف خلف إعادة بناء بنية حماس التحتيّة في الضفة، ويوجه لتنفيذ العمليات.

وردَّت حماس بتهديد إسرائيل، قائلة في بيان أصدرته الأحد، إنّ "الشيخ صالح وإخوانه جميعًا وشعبُنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "على الاحتلال المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم".

وفي وقت لم يعقِّب فيه العاروري شخصيًا على تهديدات نتنياهو، انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة، الأحد، وهو يرتدي زيًا عسكريًا ويجري مكالمة هاتفية، بينما تظهر أمامه قطعة سلاح من نوع "إم 16»" فيما بدا رده الشخصي على تهديد نتنياهو.