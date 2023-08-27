انت الأن تتابع خبر فرنسا ستحظر ارتداء العبايات في المدراس .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الأحد، أنّه "سيُحْظَرُ ارتداءُ العبايةِ في المدارس" في فرنسا، مشدّدًا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطنيّ" لمديري المدارس، حسبما أفادَتْ وكالةُ الصحافة الفرنسيّة.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلًا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة "تي إف 1" أنّه يسعى "اعتبارًا من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.