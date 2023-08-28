انت الأن تتابع خبر وفد فلسطيني يعقد عدة لقاءات في عمّان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إنّه، الأحد، التقى ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور السفيرة الأميركية في الأردن يائِل لمبرت.

والتقى الشيخ بالسفير السعودي لدى الأردن، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف السديري، في مكتبه في عمّان بحضور فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السعودية وفلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين.