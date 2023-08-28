انت الأن تتابع خبر انتهاء مهلة مغادرة السفير الفرنسي نيامي .. ماذا سيحصل؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت، الأحد، المهلة التي منحتها النيجر للسفير الفرنسي لديها سليفان إيتي من أجل مغادرة البلاد، وفي 25 أغسطس (آب) الجاري أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة، وكانت أعلنت فرنسا أنها لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأنّ إيتي سيبقى في النيجر.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يغادر إيتي البلاد، فقد يتم قطع الكهرباء والمياه عن مقر السفارة.

يذكر أنّ الإدارة العسكرية التي تولت السلطة عقب الانقلاب في النيجر أعلنت في 26 يوليو (تموز) الماضي، إلغاء اتفاقيات التعاون العسكريّ الموقّعة مع فرنسا.