انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهاجم صيادين بغزة ويعتقل 5 منهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على مراكبهم، بعد أن أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت النار تجاه الصيادين أثناء عملهم في بحر شمال القطاع، واعتقلت خمسة منهم، وهم: حسن جمال النعمان، ومحمد النعمان، ووحيد كسكين، وسليم النعمان، وأحمد الصعيدي.



وأفادت بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر خان يونس ورفح، وأجبرتهم على الانسحاب والتراجع، دون إصابات في صفوفهم.



و استولت على حسكتين كان الصيادون يعملون عليهما، حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.