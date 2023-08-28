انت الأن تتابع خبر إردوغان إلى روسيا قريبًا وتطورات اتفاق الحبوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، الإثنين، إنّ الرئيس التركي سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود قريباً، ووفق رويترز، قد تكون هناك تطورات بشأن الاتفاق الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وانتهى اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بعد انسحاب موسكو الشهر الماضي. وتحاول أنقرة إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق الذي بموجبه أرسلت موانئ أوديسا الثلاثة شحنات حبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان خلال الغزو الروسي.

ولم يحدد المتحدث باسم الحزب ما إذا كان إردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الكرملين قال يوم الجمعة إنّ هناك تفاهمًا على أن يجمعهما لقاء وجهًا لوجه في وقت قريب.