انت الأن تتابع خبر السلطات الإيرانية تعتقل مغنيًا بسبب أغنية بعنوان وِشاحُكِ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إيرانيّة رسميّة، الإثنين، إنّ السلطات الإيرانيّة، أوقفت المغني مهدي يراحي بعد نشره أغنية ينتقد فيها إلزامية ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد نحو عام من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنّه "في أعقاب بثّ أغنية غير قانونية لمهدي يراحي، والتقدم بشكوى، تمّ توقيفه بناء إلى إشارة المدعي العام في طهران".

وكان الموقع أفاد، الأحد، عن بدء ملاحقة قضائية في أعقاب نشر أغنية "روسري تو" (وتعني وِشاحُكِ بالفارسية)، واصفًا إياهًا بـ"أغنية غير قانونية تتحدى الأخلاق والعادات في المجتمع الإسلامي".

وأطلق المغنّي البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في طهران أغنيته الجمعة، مرفقة بشريط مصور (فيديو كليب) مدته ثلاث دقائق، يؤيد فيه "الحجاب الاختياري"، وأهداها إلى "النّساء الإيرانيات الشجاعات" اللواتي شاركن في احتجاجات العام الماضي.