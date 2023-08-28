انت الأن تتابع خبر بولندا ودول البلطيق يطالبون بيلاروسيا بطرد فاغنر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت 4 دول أوروبية، هي بولندا ودول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، الاثنين، بيلاروسيا بطرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، على ما أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، وقال كامينسكي لقد طلبنا من نظام الرئيس البيلاروسي طرد مجموعة فاغنر على الفور من بيلاروسيا.

ويتمركز الآلاف من مجموعة فاغنر في بيلاروسيا، وقد أعرب رئيس البلاد مؤخرًا عن رغبته بزيادة هذا العدد إلى 10 آلاف، وفقًا لوارسو.

وأكد كامينسكي أن "بضعة آلاف، بينهم مجرمون أطلق سراحهم من السجون الروسية مقابل وعد بالمشاركة في الحرب على أوكرانيا، محبطون ومتهمون بارتكاب جرائم حرب، إنها مجموعة كبيرة قادرة على فعل أي شيء". وأضاف: "ينبغي أن يغادروا منطقتنا، الأمن الدولي يتطلب ذلك. ونحن نخشى وقوع حوادث، بما في ذلك حوادث مسلحة بمشاركة هؤلاء المرتزقة".

وحذر كامينسكي السلطات البيلاروسية، من أنّه "في حالة وقوع حادث خطير على الحدود مع بيلاروسيا... سيتم إغلاق جميع المعابر الحدودية التي ما زالت مفتوحة" مع هذا البلد. كما طلب الوزراء من بيلاروسيا "إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين من المنطقة الحدودية إلى بلدانهم الأصلية بشكل فوري"، متهمين الأجهزة البيلاروسية بتجميعهم فيها.