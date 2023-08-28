انت الأن تتابع خبر التعليم الفسطينية تعلن موعد نتائج الدورة الثانية للتوجيهي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، الإثنين، أنّ موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الثلاثاء الساعة 12 ظهرا.

وأوضحَ عبر بيانٍ صادر عن التربية، أنّه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط الإلكترونيّ الخاص بذلك (اضغط هنا )، مشيرًا إلى أنّه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم.