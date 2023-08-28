انت الأن تتابع خبر بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة .. ماكرون:سفيرنا لن يغادر نيامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت، سيظل في العاصمة النيجرية نيامي بالرغم من الضغوط التي تمارسها السلطات التي تحكم النيجر حاليًا.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أشاد ماكرون بعمل الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يمارسون مهامهم في ظل ظروف صعبة، وعلى وجه الخصوص في النيجر حيث لا يزال السفير في منصبه، على الرغم من ضغوط الجنود الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكد ماكرون مواصلة دعمه للرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل شعب النيجر، قائلا: "أعتقد أن سياستنا هي السياسة السليمة، فهي ترتكز على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزام سفيرنا هناك على الأرض الذي يظل هناك رغم الضغوط، ورغم كل تصريحات السلطات غير الشرعية".

وكانت انتهت، الأحد، المهلة التي منحتها النيجر للسفير الفرنسي لديها سليفان إيتي من أجل مغادرة البلاد، وفي 25 أغسطس (آب) الجاري أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة، وكانت أعلنت فرنسا أنها لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأنّ إيتي سيبقى في النيجر.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يغادر إيتي البلاد، فقد يتم قطع الكهرباء والمياه عن مقر السفارة.