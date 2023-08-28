انت الأن تتابع خبر في ذروة الموسم الانتخابي .. هذا موعد محاكمة ترامب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت قاضية اتحادية، الإثنين، 4 مارس (آذار) 2024 موعدًا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 الرئاسية التي انتهت بخسارته؛ في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة، ووفقًا لهذا الموعد، ستجرى واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

ويأتي الرابع من مارس 2024 عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، قالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2024، لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل (نيسان) 2026، بعد نحو عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدّد وفق الالتزامات المهنيّة للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرةً أنّ المدة طويلة جدًا.

على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" حض ترمب على إبطال القضية واصفًا سميث بأنه "مختل" ومتّهمًا الرئيس جو بايدن بزرع "الانقسام والغضب والكراهية".