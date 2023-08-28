انت الأن تتابع خبر نصر الله: لن نسمح أن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات الإسرائيليّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله اللبنانيّ، حسن نصر الله، إنّه وأمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والعجز الإسرائيلي هرب نتنياهو إلى تصوير ما يجري في الضفة كخطة إيرانية، مضيفًا أنّ المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي إرادة فلسطينية بحتة.

وقال نصر الله، في كلمةٍ له، بثتها وسائل إعلام لبنانيّة، إنّ العدو الإسرائيلي طوال الصراع مع المقاومة كان يقوم بتنفيذ اغتيالات واسعة فهل استطاعت هز عضد المقاومة؟، مؤكدًا: أنّه لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها بل سيزيدها عنادًا وإصرارًا وقوّة.

وعلّق نصر الله على تهديد الاحتلال الإسرائيليّ باغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروريّ في لبنان، بقوله: إنّ أيّ اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو إيرانيًا أو غيره لا يمكن السكوت عنه، ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات ولن نقبل بتغيير قواعد الإشتباك القائمة وعلى الإسرائيلي أن يفهم.

وتحدث نصر الله عن عدد من القضايا اللبنانيّة والعربيّة، خاصّة فيما يتعلق بالأزمة السوريّة قائلًا: القائد الفعلي منذ اليوم الأول للحرب على سوريا كان الأميركي والسفير الأميركي في دمشق باعترافه.







أمين عام حــــزب اللـــه، حـــســــن نــــصــرالله: "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانياً أو فلسطينياً او إيرانياً أو أي شحص، بالتأكيد سيكون له رد فعل قوي ولا يمكن السكوت عنه، ولن نسمح بفتح لبنان كساحة للاغتيالات مجدداً".