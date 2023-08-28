انت الأن تتابع خبر مساعدات نقدية للأسر السودانيّة الفارة من النزاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الاثنين، إنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قامت بتوزيع مساعدات نقدية في ولاية القضارف السودانية على أكثر من 830 أسرة سودانية اضطرت إلى الفرار من النزاع.

وحسب بيان صحفي صدر عن المكتب، أطلق صندوق اليونيسف في ولاية النيل الأبيض، حملة لبقاء الأطفال، حيث يتلقى حوالي 43 ألف طفل دون سن الخامسة التطعيم ضد الحصبة، إلى جانب فيتامين ألف.

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب دارفور وشرق السودان، بنشر أخصائيين صحيين واجتماعيين وتزويد السكان بإمدادات الصحة الإنجابية.