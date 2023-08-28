انت الأن تتابع خبر مصادر: استقالة وزير التعليم الفلسطيني جراء تفاقم الإضرابات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة، أنّ وزير التربية والتعليم في فلسطين الدكتور مروان عورتاني، قدم استقالته للحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها في رام الله ظهر الإثنين.



وقالت وكالة معًا الإخباريّة إنّ استقالة وزير التربية والعليم، تأتي بعد سلسلة طويلة من الإضرابات شهدتها المدارس الفلسطينية، للمطالبة بتحسين ظروف ورواتب المعلمين التي تآكلت في ظل الغلاء الكبير في الأسعار.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة، منذ حوالي عامين لموظفي القطاع العام، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها السلطة في ظل اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب، بسبب رفض السلطة وقف صرف رواتب أسر الشهداء والأسرى، الأمر الذي فاقم معاناة الموظفين وأدى إلى لجوئهم للإضراب.