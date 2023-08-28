77 % من الأميركيين يقولون إنّ بايدن أكبر من تولي فترة ثانية

انت الأن تتابع خبر77 % من الأميركيين يقولون إنّ بايدن أكبر من تولي فترة ثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر استطلاع للرأي لوكالة أسوشيتد برس، الاثنين، أنّ 77 في المائة من الأميركيين يقولون إنّ الرئيس جو بايدن (80 عامًا) أكبر من أن يتمكن من تولي فترة ولاية ثانية.

وأشار 89 في المائة من الجمهوريين إلى رفضهم تولي بايدن فترة ثانية، وهو أمر غير مفاجئ. لكن المفاجئ هو رأي 69 في المائة من الديمقراطيين الذين يقولون إنّ بايدن لم يعد على مستوى مهمة منصب الرئيس لفترة ثانية، وفقًا للاستطلاع. وتتبنى هذا الرأي فئات عمرية مختلفة ومتباينة، وليس فقط من قبل الشباب، رغم أن الديمقراطيين الأكبر سنًا، على وجه التحديد، أكثر دعمًا لبايدن في خوض انتخابات عام 2024.

في المقابل، يقول أقلّ من نصف الأميركيين إنّ الرئيس السابق دونالد ترمب (77 عامًا)، الذي يصغر بايدن ببضع سنوات فقط، يثير مخاوف أقل بشأن عمره، لكن لديهم الكثير من المشاكل الأخرى مع ترمب الذي يتفوق بفارق كبير، على الأقل حتى الآن، على منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري رغم لوائح الاتهام الجنائية المتعددة الموجهة إليه.