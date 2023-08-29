انت الأن تتابع خبر البرهان: لا اتفاق مع مَن خان الشعب السوداني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس السيادة الانتقاليّ، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، في وقت متأخر من الإثنين، أنَّه لن يُجري أي اتفاق مع أي جهة "خانت الشعب السوداني"، على حدّ تعبيره، وبيّن أنَّ خروجه من الخرطوم "جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة"، مؤكدًا استمرار القوات المسلحة "في حربها ضدّ الميليشيا المتمردة التي روَّعت المواطنين وانتهكت حرماتهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم".

وقال البرهان، خلال تفقده قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية، إنَّ "الجيش والشعب يقفان صفًا واحدًا في مواجهة الخونة والمرتزقة الذين قدِموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشعَ الجرائم بحق الناس"، مستنكرًا "سلوكياتهم التي لا تشبه أهل السودان عمومًا، وأهالي دارفور خصوصًا، الذين عُرفوا بالكرم والمروءة وطيب الخصال".

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قدّم الأحد، مبادرةً رأى فيها "أنَّ السودان يجب أن يتأسس بوصفه جمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي حقيقي، قائم على تقاسم السلطات وتشاركها". وطالب بضرورة "بناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة".