انت الأن تتابع خبر هل حضر بوتين جنازة قائد فاغنر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت مراسم جنازة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين بمقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرغ في روسيا.

بدوره، قال الناطق باسم مجموعة فاغنر الروسية، في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن مراسم وداع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقميت سرا.

وقال: "أولئك الذين يريدون وداع زعيم فاغنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرغ، مسقط رأسه، وفقا لما نقلته أسوشيتد برس عن البيان.

أما فيما يتعلق بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراسم جنازة قائد فاغنر، كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد كشف، أن بوتين لن يحضر المراسم، مشيرا إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".



وتابع: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".