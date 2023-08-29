انت الأن تتابع خبر بأول جولة خارجيّة منذ الاقتتال .. البرهان يلتقي السيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الاقتتال الداخليّ في السودان، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تركز اللقاء على جهود تسوية الأزمة السودانية، وسط تأكيدات من جانب البرهان أن الجيش السوداني "لا يسعى للاستمرار في الحكم"، وأن هناك مساعي لـ"إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وفقَ ما نقلت وسائل إعلاميّة مصريّة.

ووصل البرهان إلى مدينة العلمين، ظهر الثلاثاء، على رأس وفد ضم وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز الاستخبارات العامة أحمد إبراهيم مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان، بحسب بيان أصدره مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

ووفق إفادة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإنّ اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة "حفاظًا على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل".

وتناول اللقاء، بحسب المتحدث الرئاسي المصري، تطورات مسار دول جوار السودان؛ إذ رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

من جانبه، أشاد البرهان بالمساندة المصرية التي وصفها بالصادقة؛ للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخيّ الذي يمر به، خاصة من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، معربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

كما أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حرص بلاده على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان.