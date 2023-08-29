انت الأن تتابع خبر "الحرية صارت عالباب" .. احتجاجات السويداء تدخل يومها العاشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وما زالت الحكومة السورية تتجاهل التحركات الشعبية المتواصلة في محافظة السويداء بجنوب سوريا لليوم العاشر على التوالي، وبعد إغلاق مقر فرع حزب البعث الحاكم في المدينة، قام محتجون في الساعات الماضية بإزالة صور للرئيس السوري عن عدد من المباني الحكومية، ويبدو أنّها تراهن، على تعب المحتجين، كما رأى بعضُ المراقبين.

وأفيد، الثلاثاء، بأنّ عددًا من المتظاهرين اقتحموا فرع اتحاد شبيبة الثورة التابع لحزب البعث، وأزالوا عن واجهته ومن داخله صور رئيس الجمهورية، كما قام محتجون بإغلاق مكتب أعضاء مجلس الشعب صباح الثلاثاء بزعم أن أعضاءه ليست لهم فائدة، وسط استمرار حالة العصيان المدني، والإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية.

وحمّل محتجون النائب العام في السويداء المسؤولية عن إغلاق قصر العدل، وقالوا في مقطع فيديو بثه معارضون إنهم طلبوا منه مواصلة فتح قصر العدل لتسيير أمور المواطنين لكنه رفض بل منع الموظفين من الدخول من خلال وضع حراس على الباب الرئيسي كانوا يطلبون من الموظفين العودة من حيث أتوا بأمر منه.

وتجمهر مواطنون من محافظة السويداء في ساحة السير بالمدينة التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات، ورددوا شعارات جديدة منها "نحنا من جبل بني معروف نحنا طلعنا وما في خوف" و"يا شام ويا حلب... الحرية صارت عالباب"، مع التأكيد على المطالب التي طرحت منذ اليوم الأول للاحتجاجات وهي إطلاق سراح المعتقلين و"رحيل" نظام الحكم وتطبيق القرار الأممي الرقم 2254 بشكل سلمي ودون إراقة دماء.