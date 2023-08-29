غامضًا في حياته ومماته .. قائد فاغنر يدفن في مقبرة نائية .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبرغامضًا في حياته ومماته .. قائد فاغنر يدفن في مقبرة نائية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلا مُشيِّعين شعبيين ورسميين، وبلا جنازة عسكريّة، وبعد أن أغلِقت في وجه جثمانه المقابر الكبرى التاريخيّة بحجّة عدم وجود أماكن، يفغيني بريغوجين، الغامض والمثير للجدل، يدفن في مقبرة نائية.

مثلما كان في حياته محاطًا بالغموض ومثيرًا للجدل، فإنّ مراسم وداع زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ورفاقه أحيطت أيضًا بكثير من السجالات وسيطر عليها الغموض والتكتم، فضلًا عن الارتباك الذي ظهر من خلال تنظيم عمليات دفن الجثامين، وسط حضور شعبي وغياب رسمي كامل.

صباح الثلاثاء، تم إغلاق مدخلي مقبرتين في سان بطرسبورغ، سيفيرنوي وسيرافيموفسكوي، حيث توقع الجميع أن يرقد بريغوجين. في الوقت نفسه، استمرت الاستعدادات لجنازة بريغوجين وسط ترتيبات وصفت بأنها سرية. لم تظهر أي معلومات محددة عن مكانها. لكن اللافت أنّ ترتيبات كبرى أقيمت في ساحة "فيلق كاديت" على جسر يونيفرسيتيتسكايا. القريبة من المكتب الرئيسي لفاغنر لكن اتضح لاحقًا أنّ المراسم ألغيت.

حتى عصر الثلاثاء لم يكن معروفًا أين وكيف سوف يدفن بريغوجين. ما اتضح خلال ساعات النهار أن قيادة "فاغنر" أو ما تبقى منها على الأقل، غيرت خططًا كانت معدة لدفن زعيمها، وبعد أن كان قد أعلن صباحًا أن جنازة بريغوجين سوف تنطلق في سان بطرسبورغ من ساحة عامة قريبة من المكتب الرئيسي للمجموعة، ليتم دفنه في مقبرة تاريخية شمال المدينة، تم إلغاء هذه المراسم من دون توضيح الأسباب، وأطلق المكتب الصحافي لـفاغنر بعد ظهر الثلاثاء، بيانًا مقتضبًا شابه الغموض، نفى معطيات تناقلتها وسائل الإعلام حول ترتيبات الدفن، وأعلن أنه سيتم الإفصاح لاحقًا عن مراسم وداع قائد "فاغنر".

أيضًا بات معروفًا منذ الصباح، أنّ النخب السياسية البرلمانية الروسية لن تشارك في أي فعاليات متعلقة بدفن ضحايا حادث تحطم الطائرة الذي أسفر عن غياب الجزء الأكبر من الصف الأول في قيادة "فاغنر"، وذلك بعد إعلان الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف أنّ الرئيس فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم التشييع.

واتّضح خلال ساعات النهار أن قيادة فاغنر أحاطت بسرية مطلقة خطط دفن زعيمها، واكتفت بالإعلان عن دفن بعض المقربين منه، وعزت بعض المصادر الإعلامية ذلك لعدم اتضاح الموقف حول مكان الدفن، وما إذا كان سوف يسمح بدفن بريغوجين في المقبرة التاريخية حيث يرقد عدد من الشخصيات المرموقة. وهو أمر له دلالات خاصة لأن بريغوجين الحاصل على ثلاثة أوسمة من رئيس البلاد، لديه أيضا لقب "بطل روسيا"، ما يوجب إقامة جنازة عسكرية بحضور رسمي وأن يدفن في مقبرة "تليق بلقبه"، وفقًا لما أوردته شبكة "فانتانكا" الروسيّة.

وفي وقت لاحق تبين أنّ تناقض المعلومات حول الجنازة مرتبط بعدم منح مكان في مقبرة "سيفيرنوي" لدفن بريغوجين وأقرب مساعديه ديمتري أوتكين. ونقلت منصات أن التبرير كان "عدم وجود أماكن".

لكن اتضح لاحقًا أنّ قيادة "فاغنر" دفنت زعيمها في مقبرة نائية وغير معروفة كثيرًا، واكتفت المنصة الإعلامية للمجموعة ببث بيان مقتضب كتبت فيه: "تم دفن يفغيني بريغوجين في مقبرة بوروخوفسكوي، وكانت مراسم التشييع مغلقة واقتصرت على مقربين".