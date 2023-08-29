انت الأن تتابع خبر أزمة في دولة الاحتلال بعد نشر لقاء كوهين والمنقوش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البثّ الإسرائيليّ، إن مكتب رئيس وزارء الاحتلال نتنياهو أصدر توجيهًا إلى جميع الوزارات، يقضي بـ"ضرورة الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري مع مكتب رئيس الوزراء".

وأضافت: "وفقًا للمبادئ التوجيهية، فإنّ أي نشر عن اجتماع سري سيتطلب أيضًا موافقة شخصية من رئيس الوزراء".

وأشارت إلى أنّ مكتب نتنياهو "رفض التعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء على علم أو كان مشاركًا في قرار نشر اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية"، وتحدثت الهيئة الإسرائيلية عن اعتقادها بأنّ "قرار نشر اللقاء لم يتم بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء".



وجاء هذا التوجيه على خلفية تبادل الاتهامات في دولة الاحتلال الإسرائيليّ ونشوء أزمة داخل وزارة الخارجية، عقب إصدار الأخيرة بيانًا الأحد، كشفت فيه أنّ وزير الخارجية إيلي كوهين، التقى الأسبوع الماضي، في العاصمة الإيطالية روما، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.وأثار الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.

وكانَ قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ليل الأحد/ الاثنين، وقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، بعدما كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها، سرًا في روما الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وعين الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني، قائمًا بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤقتًا.