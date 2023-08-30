انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تعلق على حظر العباءة في مدارس فرنسا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، الثلاثاء، إنّ المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا، وأضافت هيرتادو، خلال مؤتمر صحفيّ، أنّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية.

وأكّدت أنّ المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها لكنها شددت على أنّه يتعين، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.

يذكر أنّ الحكومة الفرنسية، قالت على لسان وزير التربية والتعليم فيها غابرييل أتال، انه "لا مكان للعباءة في مدارسنا" بحجة انه يتعارض مع العلمانية.