انت الأن تتابع خبر انعقاد الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقدت بقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة اليمن.

وقالت مساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة إنّ هذه الدورة تُشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، لافتة الى أنها تقوم بالإعداد والتحضير لقمتين عربيتين الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، والدورة (33) للقمة العربية.

وأوضحت أبو غزالة، أن هذه الدورة تبحث كذلك الموضوعات المهمة الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والتي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لاسيما مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الأمانة العامة حرصت على إعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، والتي تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، بمختلف القطاعات ذات الصلة.