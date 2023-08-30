انت الأن تتابع خبر الجزائر تعلن عن مبادرة لحل أزمة النيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، إنّ الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدنية. وذكر عطاف، في تصريحات لصحفيين مجموعة نقاط هي:



معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر.

الجزائر تقترح مبادرة جديدة تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحل أزمة النيجر.

الفترة الانتقالية في النيجر يجب أن يقودها مدني.

سيتم عرض مبادرتنا على المجتمع الدولي لحشد الدعم لها.

ليس هناك حروب جيدة ولا سلام سيئ.

الجزائر تؤكد على محمد بازوم الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكيينه استئناف مهامه.

الجزائر لعبت أدورا كبيرة في مختلف الانقلابات التي شهدتها النيجر.

الجزائر ضد التدخل العسكري ولن تفتح مجالها الجوي أمام هذه التدخلات.

ويقوم مسؤولون جزائريون الآن بجولات في بعض الدول الإفريقية، ضمن جهود وساطة تشدد على الحل السلمي.