قيس سعيد: مصطلح التطبيع غير موجود عندي إطلاقًا

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رياض - احمد صلاح - أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، لافتًا إلى أنّ "الحالة الطبيعية هي أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، وأن يسترجع هذا الشعب حقوقه في كل فلسطين".

جاءت تصريحات سعيّد خلال تسلمه، الثلاثاء، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس لدى كل من صربيا والعراق وإيران وتركيا.

ودعا رئيس الجمهورية التونسية السفراء الجدد إلى عدم نسيان الحقِّ الفلسطيني، قائلًا: "بالرغم أن للدولة الفلسطينية سفراء..فلا تنسوا أبدًا الحق الفلسطيني.. هذا الحق المشروع".

وقال سعيّد: "مصطلح التطبيع غير موجود عندي إطلاقًا"، مشددًا على "ضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس".