انت الأن تتابع خبر بعد النيجر .. انقلاب آخر في إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن ضباط كبار بالجيش، في الغابون ، الأربعاء، الانقلاب على السلطة الحاكمة واستيلاءهم عليها ، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية .



وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون".



وتم إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة ،وسُمِع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الغابون.وكان رئيس الغابون، علي بونغو، قد فاز بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها ، وقال مركز الانتخابات في الغابون إن بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.



وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.



ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قال رئيس مركز الانتخابات، ميشيل ستيفان بوندا، إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 في المئة.



ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.



وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، والفقيرة رغم ذلك.



وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.