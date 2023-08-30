انت الأن تتابع خبر قطر .. تحويل جميع وسائل النقل العام لكهربائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دولة قطر، الأربعاء، عن خطة لتحويل جميع سيارات الأجرة ومختلف وسائل النقل العام في البلاد إلى العمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال مسؤول في وزارة المواصلات القطرية في تصريحات اليوم، إن جميع أنواع الحافلات التي ستسير في شوارع قطر، ستكون بموجب هذه الخطة أيضا، كهربائية بالكامل بحلول عام 2050.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات القطرية، المهندس حمد عيسى عبد الله أن خطة تحويل أسطول النقل العام في قطر إلى "كهربائي وصديق للبيئة"، تسير وفق المخطط، منوها بتجربة تحويل نحو 30 بالمائة من أسطول حافلات النقل العام والباصات خلال بطولة كأس العالم 2022، للعمل بالطاقة الكهربائية.

وتعمل قطارات مشروع مترو الدوحة الذي دشنته قطر عام 2019، بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يسير ذاتيا.

وتستضيف قطر الشهر المقبل، مؤتمر ومعرض للمواصلات تحت شعار "نقل مستدام وإرث للأجيال"، والذي سيستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق التحول الكامل بمنظومة النقل، وتعزيز جهود قطر الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة والمحافظة على البيئة والاستدامة.

ويشهد المؤتمر 6 جلسات نقاشية، يتحدث خلال أكثر من 20 متخصصا يمثلون جميع جهات قطاع النقل والجهات ذات الصلة في قطر، فيما تتمحور الجلسات النقاشية حول جهود قطر بالتحول نحو النقل المستدام والصديق للبيئة، بالإضافة إلى استعراض وسائط النقل العامة وسكك الحديد والبنية التحتية الخاصة بها والترابط والتكامل فيما بينها، فضلا عن إلقاء الضوء على التطورات والإنجازات التي يشهدها قطاع النقل البحري وموانئ قطر التجارية وقدرتها وإمكانياتها في تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة قطر.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على أهم الجهود والتطورات في منظومة قطاع الطيران المدني ودورها الرائد في تعزيز موقع دولة قطر عالمياً في قطاع صناعة الطيران، إلى جانب توضيح دور قطاع النقل والمواصلات بدولة قطر في دعم مجتمع الأعمال والقطاعات التجارية والصناعية واللوجستية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.