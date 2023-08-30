المغرب يتابع عن كثب تطور الوضع في الغابون

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رياض - احمد صلاح - أكدت المملكة المغربية على اهمية الحفاظ على استقرار جمهورية الغابون وطمأنينة شعبه.

وجاء في البلاغ الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية.

وأضاف البلاغ أن المغرب يثق في حكمة الامة الغابونية وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق.