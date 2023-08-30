انت الأن تتابع خبر الغابون: الانقلاب الـ8 في إفريقيا منذ 2020 .. و36.5 من انقلابات العالم إفريقيّة .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قادة الانقلاب في الغابون: اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية..

شكلت الانقلابات في أفريقيا ما يقرب من 36.5 في المائة من جميع الانقلابات على مستوى العالم..

45 انقلابًا منذ 2012 في إفريقيا..

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين بشدة الانقلاب العسكري في الغابون..

قالت المملكة المغربيّة، وهي أحد الدّول التي تربطها علاقة قويّة تاريخية بالغابون أنّها تتابع عن كثب تطور الوضع في الغابون..

تتسع رقعة الانقلابات العسكريّة في إفريقيا، والتي كانَ آخرها انقلاب الأربعاء الذي أطاحَ بالرئيس علي بونغو أوديمبا، في الغابون بعدَ 56 عامًا من سيطرة أسرته على مقاليد الحكم، وعشيّة إعلانِ فوزه بولايةٍ ثالثة. انقلاب الغابون جاء بعد قرابةِ شهرٍ من انقلاب في النيجر، حيث احتجز قائد الحرس الرئاسي هناك الجنرال عبد الرحمن تياني، في 26 يوليو (تموز) الماضي، الرئيس محمد بازوم، وأعلن نفسه قائدًا للمجلس العسكري الجديد.

وبهذا، يرفع انقلاب الغابون حصيلة الانقلابات في القارة الأفريقيّة في غضون الثلاثِ سنواتَ الأخيرة (أي منذ 2020) إلى 8 انقلابات عسكرية، إذ وقعت قبله 7 انقلابات معظمها في دول غرب أفريقيا، ومنذ عام 2012، شهدت القارة الأفريقية ما يقرب من 45 انقلابًا أو محاولة انقلابية على السلطة، وذلك بمعدل 4 انقلابات أو محاولات انقلابية في العام تقريبًا.

وتُعدّ القارة الإفريقيّة من أكثر مناطق العالم نشاطًا في الانقلابات العسكرية؛ فمنذ سنوات ما بعد الاستقلال للدول الأفريقية في ستينات القرن الماضي، وقع أكثر من 200 انقلابٍ في القارة، إذْ شهدت نحو 90 في المائة من الدول الأفريقيّة انقلابًا واحدًا على الأقل في تاريخها، وشكلت الانقلابات في أفريقيا ما يقرب من 36.5 في المائة من جميع الانقلابات على مستوى العالم، حسبَ ما أفادت به مؤسّسات بحثيّة مختصّة.

ويعتقد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، أنّ مشهد الانقلابات المتكرّر في القارة الأفريقية يُمثّل استجابة لتغيرات في داخل المجتمعات الإفريقيّة على مستوى رفض النخب العسكرية والشبابية في العديد من دول القارة لاستمرار الأنظمة القديمة، المدعومة غربيًا، في الحكم لسنوات طويلة عبر انتخابات تواجه كثيرًا من شبهات عدم النزاهة والشفافية، أو تفاعلًا مع متغيرات إقليمية ودولية باتت تضع القارة الإفريقية في قلب تنافس دولي محموم يحدّد إلى مدى بعيد ما يمكن اتخاذه من إجراءات بحق التحولات غير الدستورية في العديد من دول القارة، لا سيما في الغرب والساحل والصحراء.

ويضيف أمل في حديثه مع صحيفة الشّرق الأوسط أنّ الدول التي خضعت للاستعمار الغربي كانت الأكثر عرضة لحدوث انقلاب بها، خاصة أن الأنظمة المتحالفة مع الغرب عملت على إضعاف البنى السياسية والاقتصادية والمدنية في تلك الدول لإطالة سيطرتها على السلطة لعقود وصلت إلى أكثر من 50 عامًا، كما هو الحال مع عائلة بونغو (الأب والابن) اللذين حكما الغابون منذ عام 1967.

وكانت أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني، الأربعاء، استيلاءها على السلطة، ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت في شوارع العاصمة ليبرفيل مظاهرات مؤيدة للانقلاب، وظهر بونغو في تسجيل مصوّر من مقر إقامته الجبرية، حيث وجّه رسالة إلى "كل العالم والأصدقاء للتحرك" ضد من قاموا باعتقاله.

من جانبه قال قائد الحرس الجمهوري في جيش الغابون بريس أوليغي نغيما لصحيفة "لوموند" الفرنسيّة، إنّ الجنرالات سيجتمعون في وقت لاحق من الأربعاء، لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة ببونغو. وأضاف الضابط الذي شارك في الانقلاب أنّ بونغو الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية و"أحيل إلى التقاعد ولديه كل حقوقه"، وأعلن قادة الانقلاب في وقت متأخر من الأربعاء في الغابون: اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدًا للمرحلة الانتقالية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي وأميركا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن إدانتهم للانقلاب العسكري في الغابون، وطالبوا بضمان سلامة الرئيس بونغو وإعادة المسار الديمقراطي للبلاد، في حين أعلنت المملكة المغربيّة، وهي أحد الدّول التي تربطها علاقة قويّة تاريخية بالغابون، الأربعاء، أنّها تتابع عن كثب تطور الوضع في الغابون، مضيفةً أنّ المغرب يثق في "حكمة الأمّة الغابونية وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قُدُمًا نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد".