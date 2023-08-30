انت الأن تتابع خبر محكمة تغرّم نجل نتنياهو 34 ألف دولار .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ألزمت محكمة في دولة الاحتلال الإسرائيليّ نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دفع تعويضات لامرأة بسبب اتهامها بصورة غير مباشرة بإقامة علاقة غرامية مع سياسي معارض، وبحسب تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية أمرت محكمة في كفار سابا يائير نتنياهو، الأربعاء، بدفع ما يوازي نحو 34 ألف دولار للمدعية.

وبحسب وكالات، فقد اتهمت المدعية نجل نتنياهو بنشر عدة منشورات عبر موقع إكس (تويتر سابقًا) قبل الانتخابات البرلمانية عام 2020 بفترة قصيرة لمح فيها إلى وجود علاقة غير شرعية للمرأة مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن رئيس المحكمة قوله إنّ تغريدات يائير نتنياهو "صادمة ومثال نموذجي على الخطاب العنيف والمخزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولا يشغل يائير نتنياهو منصبًا رسميًا، بحسب مراقبين، لكنه يعد مستشارًا نافذًا لوالده، واضطر إلى المثول أمام المحكمة عدة مرات من قبل بسبب هجمات شنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.